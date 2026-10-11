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Solhanlı öğrenciler Hasankeyf'te Mezopotamya'nın izlerini sürdü

Solhan'dan 38 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Hasankeyf kampında dört gün sürecek kültürel, sportif ve eğitsel programlara katıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Solhanlı öğrenciler Hasankeyf'te Mezopotamya'nın izlerini sürdü

Solhanlı öğrenciler Hasankeyf kampına katıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinden 38 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katılmak üzere Batman'a gitti. Solhan Gençlik Merkezi tarafından organize edilen kültür turu kapsamında öğrenciler kamp alanına ulaştı ve programa dahil oldu.

etkinlik programı:

Öğrenciler, kamp süresince tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra çeşitli sosyal, sportif ve eğitsel etkinliklere katılacak. Gençlik liderleri Ramazan Kızılırmak ve Mesut Sönmez'in refakatinde gerçekleştirilecek dört günlük program, katılımcılara hem bilgi aktarmayı hem de uygulamalı deneyimler sunmayı hedefliyor.

amaç ve kazanımlar:

Kampın amaçları arasında gençlerin tarih bilincini geliştirmek, milli ve manevi değerlerini pekiştirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak bulunuyor. Ayrıca program, farklı bölgelerden gelen akranlarla kaynaşma imkânı tanıyarak yeni dostlukların kurulmasına olanak veriyor.

Program kapsamında öğrenciler başta Hasankeyf olmak üzere bölgenin önemli tarihi yapıtlarını ziyaret ederek Mezopotamya'nın binlerce yıllık geçmişini ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDEN 38 LİSE ÖĞRENCİSİ, BATMAN’DA DÜZENLENEN HASANKEYF MEDENİYET, TARİH VE...

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDEN 38 LİSE ÖĞRENCİSİ, BATMAN’DA DÜZENLENEN HASANKEYF MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPI’NA KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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