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Tavşanlı'da yaz Kur'an kursu kapanışında öğrenciler hünerlerini gösterdi

Tavşanlı'da yatılı Kur'an kursu kapanışında öğrenciler Kur'an, temel dini bilgiler ve ahlaki değerlerde öğrendiklerini sundu; idare ve veliler emeği kutladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı'da yaz Kur'an kursu kapanışında öğrenciler hünerlerini gösterdi

Tavşanlı'da yatılı Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi

Tavşanlı ilçesinde eğitim veren Yatılı Yaz Kur'an Kursunun kapanış programı, Tavşanlı Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda coşku içinde gerçekleştirildi. Programa; Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, okul idarecileri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

protokol konuşmaları:

Kapanış merasiminde konuşan Dr. Reşit Ceylan, yaz dönemi boyunca gösterdikleri gayretten dolayı öğrencileri tebrik etti. Ceylan, ayrıca özveriyle çalışan din görevlilerine ve çocuklarını Kur'an eğitimiyle buluşturan velilere teşekkür ve takdirlerini iletti. Okul müdürü Osman Yıldız ise benzer etkinlikler için okulun kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

öğrenci sunumları ve kapanış:

Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlaki değerler alanında eğitim alan öğrenciler, program kapsamında hazırladıkları sunum ve gösterilerle salondakilerden büyük beğeni topladı. Program, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennilerinde bulunulması ve emeği geçenlere şükranların sunulmasının ardından sona erdi.

TAVŞANLI’DA YATILI YAZ KUR&#039;AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TAVŞANLI’DA YATILI YAZ KUR'AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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