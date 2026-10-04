Emekliler için konut girişimi hız kazanıyor

Ziyaret ve gündeme taşınan talep:

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri Murat Anatepe ve Fehmi Akçil ile birlikte Emekliler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti. Karşılamada dernek başkanı Zekeriya Araz, başkan yardımcısı Tuncay Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede öncelikli olarak emeklilerin konut beklentileri ve genel yaşam koşulları ele alındı.

Emeklilerin konut talebi ve dernek beklentileri:

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, kentteki emeklilerin TOKİ tarafından yürütülen ve planlanan projelerden faydalanmayı dört gözle beklediğini belirtti. Araz, dernek olarak hem Ankara’da hem Erzurum’da yapılan girişimlerin bulunduğunu, ancak emeklilerin beklentilerinin karşılanması için sürecin hızlanması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca emeklilerin ağırlaşan yaşam maliyetleri, sosyal ihtiyaçları ve çözüm önerileri de paylaşıldı.

Ankara ve TOKİ nezdinde hızlı takip sözü:

İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise emeklilerin konut beklentisini önemsediklerini ve konuya sonuç odaklı yaklaşacaklarını ifade etti. Küçükoğlu, emeklilerin ev sahibi olabilmesi için Ankara’daki bakanlıklar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile gerekli temasların kurulacağını kaydetti. Ziyarette, bu temasların hızlandırılması ve emeklilere yönelik uygun şartlarda konut imkânlarının yaratılması için ilgili kurumlardan somut adımlar talep edileceği söylendi.

'Emeklilerimizi ev sahibi yapmak en büyük arzumuz' diyen Küçükoğlu, yapılacak görüşmelerde sürecin takipçisi olacaklarını belirtti ve dernek yönetimine destek sözü verdi. Görüşmede hem konut hem de emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarına dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının sonuçları, Erzurum’daki emeklilerin uzun süredir gündeminde olan konut beklentisinin yeniden Ankara ve TOKİ gündemine taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Dernek yetkilileri ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Görüşmenin ardından taraflar, emeklilerin önceliklerinin takip edilmesi ve somut projelere dönüştürülmesi konusunda ortak irade beyan etti; önümüzdeki dönemde yapılacak yazışma ve görüşmelerin süreci nasıl etkileyebileceği yakından izlenecek.

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI İBRAHİM KÜÇÜKOĞLU, EMEKLİLER DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ’Nİ ZİYARET EDEREK EMEKLİLERİN KONUT BEKLENTİSİNİ GÜNDEME TAŞIDI. KÜÇÜKOĞLU, EMEKLİLERİN EV SAHİBİ OLABİLMESİ İÇİN ANKARA’DA BAKANLIK VE TOKİ NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLERİN HIZLANDIRILACAĞINI SÖYLEDİ.