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Sancaktepe'de eğitim yatırımı meyvesini verdi: 860 genç üniversiteli oldu

Sancaktepe Gençlik Merkezleri'nde sınava hazırlanan 860 öğrenci çeşitli üniversite ve bölümlere yerleşti; sağlık ve mühendislik alanları öne çıktı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sancaktepe'de eğitim yatırımı meyvesini verdi: 860 genç üniversiteli oldu

Sancaktepe gençlik merkezlerinde yerleştirme sonuçları

Sancaktepe Belediyesi bünyesindeki Gençlik Merkezleri'nde yıl boyunca uzman öğretmenler eşliğinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. Toplam 860 öğrenci çeşitli üniversite ve bölümlere kayıt hakkı kazandı.

hangi bölümlere yerleşildi:

Açıklanan dağılıma göre öğrencilerden 6'sı tıp, 6'sı hukuk, 4'ü diş hekimliği, 9'u psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR), 65'i mühendislik fakültelerine yerleşti. Eğitim fakültelerine 26, sağlık bölümlerine 232, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine 85, iletişim fakültelerine 20, ilahiyat fakültelerine 16 öğrenci yerleşti ve 391 öğrenci diğer bölümlerde kayıt yaptırdı.

başkanın değerlendirmesi:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yerleşen öğrencileri tebrik ederek bu başarının belediyenin eğitim çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Yeğin, gençlere bundan sonraki süreçte de Sancaktepe Belediyesi olarak her türlü imkânın sunulmaya devam edileceğini ve gelecek yıl daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti.

Gençlik Merkezleri'nin sunduğu rehberlik ve uzman öğretmen desteğinin, öğrencilerin tercih ve yerleştirme süreçlerinde etkili olduğu vurgulanıyor. Belediye yetkilileri, bu destek programlarının sürdürüleceğini ve yeni dönem hazırlıklarının da devam ettiğini aktardı.

SANCAKTEPE GENÇLİK MERKEZLERİ’NDE EĞİTİM ALAN 860 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

SANCAKTEPE GENÇLİK MERKEZLERİ’NDE EĞİTİM ALAN 860 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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