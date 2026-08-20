KBÜ’de tercihlere yoğun ilgi: yerleştirmelerde yüzde 99,54 doluluk

Karabük Üniversitesi yerleştirme sonuçlarında yüksek doluluk elde etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi (KBÜ) lisans ve ön lisans programlarında önemli bir doluluk oranına ulaştı. Toplam 4.798 kontenjanın 4.776’sı dolarken, üniversitede yalnızca 22 kontenjan boş kaldı; genel doluluk oranı %99,54 olarak kaydedildi.

tam doluluk gösteren birimler ve yüksek tercih edilen fakülteler:

Üniversitenin pek çok biriminde kontenjanlar tamamen doldu. %100 doluluk sağlanan birimler arasında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, Eflani Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve Orman Fakültesi yer alıyor.

Bazı akademik birimlerde ise doluluk oranı neredeyse tam oldu: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde 543 kontenjanın 540’ı tercih edilerek doluluk %99,45 olarak gerçekleşti. Eskipazar Meslek Yüksekokulunda 273 kontenjanın 272’si, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde 328 kontenjanın 326’sı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 617 kontenjanın 611’i, İşletme Fakültesinde ise 226 kontenjanın 225’i öğrenci tarafından tercih edildi.

bilişim ve teknoloji odaklı yeni programlara güçlü ilgi:

KBÜ, 2026 YKS tercih döneminde özellikle dijital dönüşüm ve geleceğin mesleklerine yönelik programlarında da yüksek doluluk oranları gördü. Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda açılan Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ve Yapay Zeka Operatörlüğü programlarında toplam 222 kontenjanın 217’si doldu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka, yazılım, bilişim ve otonom sistemler gibi alanların yeni eğitim seçenekleri arasında yer aldığı ve bu programların tercih dönemi sırasında öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğü vurgulandı.

rektörün değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen yüksek doluluk oranının üniversiteye yönelik öğrenci ilgisinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Kırışık, üniversitenin eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine sunduğu imkanların bu sonuçların arkasındaki nedenler olduğunu ifade etti.

Kırışık ayrıca, KBÜ’nün özellikle bilişim, yapay zekâ, mühendislik, sağlık ve uygulamalı eğitim alanlarında öğrencilerin gelecekteki meslek hayatlarına katkı sağlayacak eğitim imkanlarını geliştirmeye devam edeceğini söyledi ve tercih sürecinde katkısı bulunan akademik ve idari personele teşekkür etti. Özel yetenek sınavlarının tamamlanması ve YKS ek yerleştirme sürecinin sonuçlanmasının ardından 2026-2027 akademik yılının KBÜ’de başlayacağı bildirildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA 4 BİN 798 KONTENJANIN 4 BİN 776'SI DOLDU. ÜNİVERSİTEDE YALNIZCA 22 KONTENJAN BOŞ KALDI.