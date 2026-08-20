Minikler sahada: bilim, tarih ve trafikle dolu bir yaz

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz programı minikleri sahaya çıkardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri yaz programı, çocuklara erken yaşta farkındalık kazandırmayı hedefleyen bir dizi saha gezisiyle öne çıktı. Merkez öğrencileri, hem merak duygusunu güçlendiren hem de günlük hayatta ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri pekiştiren etkinliklerle dolu bir dönem geçirdi.

bilim ve tarih keşifleri:

Program kapsamında merkez öğrencileri, DBB Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Denizli Bilim Merkezini ve Arkeoloji Müzesini ziyaret etti. Bilim Merkezi'ndeki deneysel uygulamalar, çocukların temel fen kavramlarını yaşayarak öğrenmesine olanak sağlarken meraklarını canlı tuttu. Arkeoloji Müzesi'ndeki sergiler ise miniklere geçmiş uygarlıkların izlerini yerinde inceleme fırsatı sundu.

Müzede ayrıca yaş gruplarına uygun olarak düzenlenen uygulamalı alanlarda gerçekleştirilen simülatif arkeolojik kazı çalışmaları, çocukların hem tarih bilincini geliştirdi hem de ekip çalışması ve keşfetme becerilerini destekledi.

trafikte uygulamalı öğrenme:

Gezinin diğer bir durağı olan DBB Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara güvenli ulaşım, yaya davranışları ve trafik işaretlerinin anlamları üzerine uygulamalı eğitim verildi. Özel pistte kuralları bizzat uygulama imkanı bulan minikler, öğrendiklerini günlük hayata aktarabilecek pratiğe sahip oldu.

Programı yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Güneşli Günler merkezlerinin amacının çocukların bilimsel merakını artırmak, tarih bilincini aşılamak ve erken yaşta trafik farkındalığı oluşturmak olduğunu belirtti ve bu tür saha gezilerinin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini duyurdu.

Etkinlikler, ailelerle de paylaşılacak öneriler ve gözlemlerle tamamlanarak çocukların edindikleri bilgileri pekiştirmeyi hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNEŞLİ GÜNLER ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ, MİNİK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN BİR YAZ PROGRAMINA İMZA ATTI. ÇOCUKLARIN ERKEN YAŞTA FARKINDALIK KAZANMASI VE YAŞAYARAK ÖĞRENMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN GEZİLER KAPSAMINDA MİNİKLER; BİLİM, TARİH VE TRAFİK KURALLARIYLA İÇ İÇE DOLU DOLU BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRDİ.