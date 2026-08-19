Dolar 47,9428 -0,01%
Euro 56,0861 +0,16%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.017,51 +0,16%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,97 +0,38%
--°

Kırklareli'nde hibeli ayçiçeği tarlalarında saha denetimi

Kırklareli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, TAKE projesiyle çiftçilere verilen yüzde 75 hibe destekli ayçiçeklerini yerinde kontrol etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli'nde hibeli ayçiçeği tarlalarında saha denetimi

Kırklareli'de ayçiçeği kontrolleri yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında ekimi yapılan ayçiçeklerini yerinde denetledi. Çalışma, tarlardaki ekiliş durumlarının doğrulanması amacıyla gerçekleştirildi.

Proje desteği ve tohum temini:

TAKE projesi bünyesinde çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarıın ekim işlemleri takip edildi. Dağıtımı yapılan tohumların çiftçiler tarafından ekilmesi yerinde gözlemlendi.

Saha kontrollerinde odak noktaları:

Teknik personeller, tarlaların ekim düzeni ve tohumların tutumunu inceleyerek raporlama yaptı. Yapılan kontrollerde, proje kapsamında sağlanan desteğin uygulama aşamasındaki durumları yerinde değerlendirildi.

İncelemeler sonucu elde edilen bulgular, projenin uygulama sürecine ilişkin kayıt altına alındı ve gerekli bilgiler ilgili birimlere iletildi.

PROJE KAPSAMINDA EKİMİ YAPILAN AYÇİÇEKLERİ KONTROL EDİLDİ.

PROJE KAPSAMINDA EKİMİ YAPILAN AYÇİÇEKLERİ KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da AFAD'ın dron gösterisi gece gökyüzünü renklendirdi
images

Samsun'da AFAD'ın yaklaşık 50 dronla gerçekleştirdiği gece gösterisi
images

Bayburt Kalesi'nde ilk Tunç Çağı izleri gün yüzüne çıkıyor
images

Bölgenin ulaşımına yeni soluk: Gümüşhane-Bayburt havalimanında inceleme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi