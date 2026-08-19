Kırklareli'nde hibeli ayçiçeği tarlalarında saha denetimi

Kırklareli'de ayçiçeği kontrolleri yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında ekimi yapılan ayçiçeklerini yerinde denetledi. Çalışma, tarlardaki ekiliş durumlarının doğrulanması amacıyla gerçekleştirildi.

Proje desteği ve tohum temini:

TAKE projesi bünyesinde çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarıın ekim işlemleri takip edildi. Dağıtımı yapılan tohumların çiftçiler tarafından ekilmesi yerinde gözlemlendi.

Saha kontrollerinde odak noktaları:

Teknik personeller, tarlaların ekim düzeni ve tohumların tutumunu inceleyerek raporlama yaptı. Yapılan kontrollerde, proje kapsamında sağlanan desteğin uygulama aşamasındaki durumları yerinde değerlendirildi.

İncelemeler sonucu elde edilen bulgular, projenin uygulama sürecine ilişkin kayıt altına alındı ve gerekli bilgiler ilgili birimlere iletildi.

PROJE KAPSAMINDA EKİMİ YAPILAN AYÇİÇEKLERİ KONTROL EDİLDİ.