Emir Sultan müzesiyle Bursa'nın kültürel hafızasına yatırım

Emir Sultan müzesi projesinde ilk adım:

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın manevi önderlerinden Emir Sultan Hazretleri'ne ait olduğu düşünülen ve kent belleğinde özel bir yere sahip objelerin sergileneceği Emir Sultan Müzesi için planlama çalışmalarını başlattı. Proje, Yeşil-Emirsultan hattında hayata geçirilecek ve kentin tarihine ışık tutacak bir merkez olarak tasarlanıyor.

Bağış ve protokol süreci:

Kurulacak müzenin en değerli parçalarını oluşturacak etnografik eserler, bağışçı Mehmet Fındıkkaya tarafından Yıldırım Belediyesi'ne verilecek. Bağış sürecine ilişkin ön protokol imzalanarak proje için ilk resmi adım atıldı. Müzenin koleksiyonu yeni katkılarla daha da zenginleştirilmeye açık tutulacak; araştırmacılar, öğrenciler ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak niteliği taşıması hedefleniyor.

Sergilenecek eserler ve içerik:

Planlanan müzede, kent ve ülke tarihine ilişkin çok sayıda obje sergilenecek. Aralarında Emir Sultan’a ait olduğu düşünülen 5 asırlık yüzük, tarihi Türk bayrakları ve sancaklar, Milli Mücadele dönemine ait silahlar, Bursa valileri tarafından kullanılan eşyalar ve Osmanlı Devleti’nin son dönemine ait eserler bulunuyor. Ayrıca müze içinde bir kütüphane ve konferans/seminer salonu ayrılarak, sergi dışı etkinlikler ve akademik çalışmalar için altyapı sağlanacak.

Kent kültürüne ve hafızasına katkı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin kentin tarihi ve kültürel hafızasına kalıcı değerler kazandıracağını belirtti. Başkan Yılmaz, Mehmet Fındıkkaya ile birlikte Yıldırım’da kültür hayatına nitelikli bir merkez kazandırma amaçlarının olduğunu vurguladı ve bağışın ilçenin kültür yaşamına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bağışçının değerlendirmesi:

Bağışçı Mehmet Fındıkkaya ise müzenin nitelikli ve ciddi bir eser merkezi olacağını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. İmza töreninin ardından Fındıkkaya, müzede sergilenecek eserler hakkında başkana bilgi verdi ve projenin ilerleyen aşamalarında koleksiyonun zenginleştirilmesinin planlandığını aktardı.

Proje tamamlandığında, Emir Sultan Müzesi geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurarak Bursa’nın tarihsel mirasını gelecek nesillere aktaran önemli bir kültür merkezi olmayı amaçlıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL HAFIZASINA GÜÇ KATACAK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRİYOR. FARKLI DÖNEMLERE AİT KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK OBJELERİN YANI SIRA BURSA’NIN GEÇMİŞİNİ YANSITAN ESERLERİN YER ALACAĞI MÜZE İÇİN İLK ADIM ATILDI. KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK ÇOK SAYIDA OBJENİN YANI SIRA, KENTİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTAN TARİHİ ESERLERİN YER ALACAĞI MÜZE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.