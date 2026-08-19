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Pursaklar'da tiyatro şöleni: PYM atölyesinden 11 farklı oyun

Pursaklar Belediyesi PYM Tiyatro Atölyesi kursiyerleri, Pursaklar 3'üncü Tiyatro Günleri'nde Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde 11 oyun sergiledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pursaklar'da tiyatro şöleni: PYM atölyesinden 11 farklı oyun

Etkinlikten öne çıkanlar:

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki PYM Tiyatro Atölyesi kursiyerleri, Pursaklar 3’üncü Tiyatro Günleri kapsamında hazırladıkları 11 farklı tiyatro gösterisi ile ilçede geniş kitleleri bir araya getirdi. Oyunlar, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenerek sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Oyunculuk ve izleyici ilgisi:

Genç oyuncuların sahne performansları, salonları dolduran seyircilerin alkışlarıyla karşılandı. Tiyatro tutkunları gösterimlere yoğun ilgi göstererek, kursiyerlerin hazırlık ve sahne disiplinini takdir etti; oyunlar hem izleyicilerden hem de alandaki yetkililerden olumlu geri dönüş aldı.

Başkanın değerlendirmesi:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, organizasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: "11 farklı tiyatro gösterisinde yetenekleri ve sergiledikleri muhteşem oyunculukları ile fark oluşturan PYM Tiyatro Atölyesi öğrencileri ile gurur duyuyorum. Pursaklar, kültürle, sanatla gelişmeye ve anılmaya devam edecek; çünkü ilçemiz ve hemşehrilerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Tiyatrocularımızın büyük bir emekle hazırlamış oldukları bu özel oyunlara yoğun ilgi gösteren, salonları dolduran vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum."

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırıldığı günden bu yana sayısız kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl da sahne, PYM Tiyatro Atölyesi’nin emek verdiği prodüksiyonlara mekan sağlayarak ilçede bir kültür şöleni yaşanmasına olanak tanıdı.

PYM kursiyerleri, sahnedeki performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken; gösterimlerin organizasyonu ve seyirci ilgisi, atölyenin eğitim kalitesine dair olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN PYM TİYATRO ATÖLYESİ, HAZIRLADIĞI 11 FARKLI...

PURSAKLAR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN PYM TİYATRO ATÖLYESİ, HAZIRLADIĞI 11 FARKLI TİYATRO GÖSTERİSİYLE İLÇEDE KÜLTÜR ŞÖLENİ YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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