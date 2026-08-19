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Tarlada bulunan mozaik Salkaya'da geniş bir Roma villa yerleşimini gün yüzüne çıkardı

Elazığ'da tarlada bulunan 84 m² mozaik, kazılarda hamam, kilise, tahıl deposu ve çocuk mezarıyla geniş bir Roma villa yerleşimini ortaya çıkardı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarlada bulunan mozaik Salkaya'da geniş bir Roma villa yerleşimini gün yüzüne çıkardı

Keşif ve kazı süreci:

Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü'nde bir çiftçinin tarlasına fidan dikerken tesadüfen bulduğu mozaik kalıntısı, bölgedeki arkeolojik çalışmaları başlattı. İhbar üzerine Elazığ Müze Müdürlüğü ekipleri 2023 yılında kurtarma kazısına başladı ve alanda bulunan 84 metrekarelik mozaik 2024'te tamamen açığa çıkarıldı. 2024 sonunda kurtarma statüsünden çıkarılan saha, 2025 itibarıyla resmi bir Müze kazısına dönüştürüldü.

Çalışmalar Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Elazığ Müzesi başkanlığında yürütülüyor; Salkaya Kazısı Bilimsel Danışmanı olarak Doç. Dr. Mehmet Kayhan Murat görev alıyor. Yapılan sistematik kazılar, alandaki buluntuların tekil bir mozaikten ibaret olmadığını gösterdi.

Alan ve bulunan yapılar:

Kazılarda, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine tarihlenen bir villa kompleksi içinde hamam, tahıl deposu ve bir kilise (şapel) kalıntısı belirlendi. Kilise çevresindeki çalışmalarda aynı döneme ait bir çocuk mezarı da açığa çıkarıldı. Arkeolojik ve stratigrafik bulgular, yerleşimin Hristiyanlığın ilk yayılış yılları ile bağlantılı olabileceğini işaret ediyor.

Vali Numan Hatipoğlu, yapılan incelemeler sonucunda alanın 'villaların yer aldığı bir yerleşim' karakteri taşıdığını belirterek, yapıların bir maden tüccarına, bölgesel bir beye ya da bir komutana ait olabileceği değerlendirmesini paylaştı.

Koruma, erişim ve gelecek planları:

Yetkililer saha için yol ve altyapı düzenlemeleri üzerinde çalıştıklarını, alanın ziyaret edilebilir hale getirilmesi için adımlar atıldığını açıkladı. Vali Hatipoğlu, İl Özel İdaresi'nin kentteki dört ayrı kazıya destek verdiğini ve Salkaya'daki çalışmalara altyapı desteğinin süreceğini vurguladı.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Ziya Kılınç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın'ın da katılımıyla saha yerinde incelendi ve kazı ekibinden detaylı bilgi alındı. Yetkililer, kazılar derinleştikçe bölgenin tarihine ışık tutacak yeni buluntuların ortaya çıkacağını ve alanın Elazığ turizmine kazandırılacağını belirtti.

ELAZIĞ&#039;DA TARLADA FİDAN DİKERKEN TESADÜFEN BULUNAN MOZAİĞİN ARDINDAN YÜRÜTÜLEN KAZILARDA...

ELAZIĞ'DA TARLADA FİDAN DİKERKEN TESADÜFEN BULUNAN MOZAİĞİN ARDINDAN YÜRÜTÜLEN KAZILARDA SALKAYA'NIN BİR ROMA VİLLA ALANI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. AYRICA ALANDA HAMAM, KİLİSE VE KİLİSEDE SÜRDÜRÜLEN KAZILARDA ÇOCUK MEZARI AÇIĞA ÇIKARILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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