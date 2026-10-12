Emirdağ'da kontrolden çıkan otomobil inşaatın temelinde sıkıştı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe merkezinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki yeni başlayan bir binanın temel boşluğuna düştü. Araç, temel ile istinat duvarı arasındaki boşluğa sıkıştı.

Kaza anı ve yaralanma:

Olay yerindeki görgü tanıklarının bildirdiğine göre araç önce kontrolden çıktı, ardından inşaat temeline düşerek hareket kabiliyetini yitirdi. Temelde sıkışan araçta bulunan bir kişi yaralandı; çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans tarafından müdahale edilip hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve güvenlik değerlendirmesi:

Kaza ile ilgili olarak polis inceleme başlattı. Yetkililer, sürücünün ifadesi ile olay yerinde keşif ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Olay, yol güvenliği ve şantiye çevresi önlemlerinin önemi konusunda tekrar gündeme geldi; benzer durumların önlenmesi için yol kenarındaki inşaat alanlarının koruyucu tedbirlerle ayrılmasının kritik olduğu vurgulanıyor.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, BİR İNŞAATIN TEMELİNE DÜŞTÜ