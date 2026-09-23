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Erciş'te otomobil istinat duvarından yuvarlandı; sürücü yaralandı

Erciş'te Tekevler Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı'nda 55 KP 387 plakalı otomobil istinat duvarından düşerek kaza yaptı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erciş'te otomobil istinat duvarından yuvarlandı; sürücü yaralandı

İstinat duvarından düşen otomobil kaza yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil istinat duvarından düşerek hasar gördü ve araç sürücüsü yaralandı. Olay, Erciş-Patnos karayolu üzerindeki Tekevler Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri

Edinilen bilgiye göre, 55 KP 387 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç istinat duvarından düştü. Kazada 1 kişi yaralandı ve araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve takip

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından hasta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ERCİŞ İLÇESİNDE İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ERCİŞ İLÇESİNDE İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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