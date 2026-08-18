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Erciyes 38 savunmasına genç stoper takviyesi

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Erciyes 38, Çaykur Rizespor’dan 2004 doğumlu stoper Hüseyincan Kırıkcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes 38 savunmasına genç stoper takviyesi

Erciyes 38 savunmasına genç stoper takviyesi

Transferin detayları:

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, savunma hattını güçlendirmek amacıyla hamlesini tamamladı. Kulüp, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan 2004 doğumlu stoper Hüseyincan Kırıkcı'yı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün açıklaması ve süreç:

Erciyes 38 yönetiminin paylaştığı açıklamada, yeni transferin takıma katıldığı ve futbolcuya yeni sezonda başarı dilendiği belirtildi. Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Çaykur Rizespor kulübüne teşekkür edildi.

Beklentiler ve takım içi rol:

Genç yaşına rağmen merkezi savunmaya yapılan bu takviye, Erciyes 38'in savunma derinliğini artırmayı hedefliyor. Teknik ekip, oyuncunun adaptasyonu tamamlandığında maç planlarında fiziksel mücadele ve ikili mücadelelerde katkı sağlamasını bekliyor. Kulübün bu hamlesi, sezon boyunca rotasyon ve sakatlık durumlarında savunma seçeneklerini genişletecek.

Resmi imzaların ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından Hüseyincan Kırıkcı'nın forma giyme süreci başlayacak; taraftarlar yeni transferin performansını yakından izleyecek.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, STOPER HÜSEYİNCAN KIRIKCI’YI KADROSUNA KATTI.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, STOPER HÜSEYİNCAN KIRIKCI’YI KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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