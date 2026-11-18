Yeni nesil endoskopi sistemi hizmete sunuldu:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na kazandırılan son teknoloji endoskopi sistemi hastaların kullanımına sunuldu. Yeni cihaz, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde görüntüleme kalitesini yükseltmeyi, endoskopik girişimlerin etkinliğini artırmayı ve tıpta uzmanlık eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Muhammet Akyüz, kliniğin yalnızca Kayseri değil çevre illerden de yoğun başvuru aldığını belirterek bu yatırımın erken tanı, endoskopik tedaviler ve eğitim açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Bir yıllık işlem hacmi ve deneyim:

Genel Cerrahi Endoskopi Birimi tarafından paylaşılan verilere göre, 25 Eylül 2025 ile 24 Eylül 2026 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde kliniğin gerçekleştirdiği endoskopik girişimler şu şekilde gerçekleşti: 1.831 gastroskopi, 1.620 kolonoskopi, 288 rektoskopi ve 52 perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) olmak üzere toplam 3.791 işlem. Bu yüksek işlem hacmi, kliniğin bölgedeki sağlık hizmetleri kapsamını ve endoskopideki deneyimini ortaya koyuyor.

Kanserlerin erken tanısına katkı:

Prof. Dr. Akyüz, endoskopik incelemelerin özellikle mide ve kalın bağırsak kanserlerinin erken tanısında kritik olduğunu belirtti. Yeni nesil sistemin gelişmiş görüntüleme altyapısı, mukozal yüzeyin daha ayrıntılı değerlendirilmesine imkan vererek küçük poliplerin, şüpheli mukozal değişikliklerin ve erken evre kanser bulgularının tespitini kolaylaştırmayı hedefliyor. Uygun durumlarda poliplerin aynı seansta çıkarılabilmesi hastalıkların önlenmesine ve tedavi başarısına katkı sağlıyor.

Endoskopik tedaviler ve cerrahi gereksiniminin azalması:

Endoskopinin yalnızca tanı amaçlı olmadığını, birçok hastalığın tedavisinde de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Akyüz, klinikte polip çıkarılması, sindirim sistemi kanamalarının endoskopik yöntemlerle kontrol altına alınması, biyopsi alınması ve ağızdan yeterli beslenemeyen hastalarda PEG ile beslenme yolunun oluşturulması gibi girişimlerin yapıldığını söyledi. Genel cerrahi bünyesindeki elektrokoter, kanama durdurucu klip sistemleri ve diğer endoskopik tedavi ekipmanları sayesinde birçok vaka açık cerrahiye gerek kalmadan yönetilebiliyor. Yeni sistemle bu işlemlerin daha etkin ve güvenli sürdürülmesi hedefleniyor.

Eğitim altyapısı ve sertifikasyon:

Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sağlık Bakanlığı tarafından gastrointestinal sistem endoskopisi sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen merkezler arasında yer alıyor. Deneyimli akademik kadro, yüksek hasta ve işlem hacmi, gelişmiş cihaz altyapısı ve dijital görüntü kayıt sistemleri ile hekimlerin endoskopi eğitimlerini destekliyor.

Yeni nesil endoskopi sisteminin hizmete alınması, hem tıpta uzmanlık eğitimi alan hekimlerin hem de sertifikalı endoskopi eğitimine katılacak hekimlerin güncel teknolojilerle çalışma imkânlarını geliştirecek.

Hedef ve teşekkür:

Prof. Dr. Muhammet Akyüz son olarak, Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın amacının bilimsel gelişmeleri takip ederek hastalara modern, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirtti. Yeni endoskopi sisteminin bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, Rektörlüğe, Başhekimliğe ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALINA KAZANDIRILAN SON TEKNOLOJİ ENDOSKOPİ SİSTEMİ HİZMETE SUNULDU. YENİ NESİL GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİYLE SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN DAHA DA ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.