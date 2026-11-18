İstanbul sahillerinde lodos etkisi ve dev dalgalar:

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, özellikle Fatih Cankurtaran Sahili önlerinde yüksek dalgalar oluşturdu. Kıyı boyunca yükselen dalgalar sahil şeridinde görsel bir etki yarattı ve deniz koşullarını güçleştirdi.

Havadan kaydedilen görüntülerde dikkat çeken anlar:

Havadan kaydedilen görüntülerde, Sirkeci-Harem hattında sefer yapan bir arabalı vapurun dev dalgalarla mücadele ettiği görüldü. Görüntülerde vapurun dalga sırasına göre hız kesmek ve rotayı korumak zorunda kaldığı, zaman zaman güçlükle ilerlediği dikkat çekti.

Deniz ulaşımına yansıyan etkiler:

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını zorlaştırırken, sefer yapan gemi ve vapurlar için manevra ve seyir güvenliği öne çıktı. Kıyıdaki büyük dalgalar hem deniz hem de kıyı bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini gösterdi. Havadan alınan görüntüler gelişmenin boyutunu net şekilde ortaya koydu ve bölgedeki deniz trafiğinin izlenmesi gerektiğine işaret etti.

İstanbul’da lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu