Erciyes'i yılın her mevsimine açma planı

erciyes'te dört mevsim hedefi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde sürdürdüğü 12 ay turizm vizyonunu Erciyes’e taşıyor. Erciyes A.Ş. tarafından yaz sezonunda devreye alınan doğa, spor ve gastronomi odaklı etkinliklerle bölge, kış sporlarının ötesinde bir destinasyon olarak konumlandırılıyor.

yaz programında neler var:

Erciyes’te yaz döneminde ziyaretçilere sunulan olanaklar arasında gondol kullanımı, zirve gezileri, trekking, bisiklet rotaları, ATV safari, kamp ve karavan gibi seçenekler öne çıkıyor. Bölgenin serin iklimi ve doğal peyzajı, yaz aylarında açık hava aktiviteleri için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Gondol ile yüksek kesimlere çıkarken sunulan zirve kahvaltıları, ziyaretçilere farklı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca Kayseri mutfağından sucuk ekmek, pastırma, mantı, halka tatlısı ve bal gibi yöresel lezzetlerin tanıtılması, gastronomi ekseninde de Erciyes’in güçlendirilmesine katkı veriyor.

tanıtım ve hedeflenen etki:

Erciyes A.Ş. tarafından gerçekleştirilen tanıtım çekimleri aracılığıyla yaz aktiviteleri ulusal ve uluslararası pazarlara aktarılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’i yalnızca kış sezonunda değil, yılın 12 ayı tercih edilen uluslararası bir turizm destinasyonu haline getirmeyi amaçlıyor.

Bu çalışmalarla, Erciyes’in yaz turizmindeki potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bölge turizmine yıl boyunca hareketlilik kazandırılması hedefleniyor. Ailelere yönelik sosyal alanlar ve çocuk etkinlikleri de programda yer alarak destinasyonun erişilebilirliği artırılıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 12 AY TURİZM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ERCİYES A.Ş. TARAFINDAN YAZ SEZONUNDA HAYATA GEÇİRİLEN DOĞA, SPOR VE GASTRONOMİ ODAKLI AKTİVİTELER DEVAM EDİYOR. ÇEKİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TANITIM ÇALIŞMASIYLA ERCİYES’İN YAZ AYLARINDA DA ZİYARETÇİLERİNE SUNDUĞU ZENGİN DENEYİMLER ULUSAL VE ULUSLARARASI TURİZM PAZARINA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AKTARILIYOR.