Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı; İlkadım ve Atakum'da aramalar yapıldı

Samsun'da İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı; aramalarda 5 bin 528 sentetik ecza, 875,50 g skunk, 70,70 g metamfetamin, 34 g sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.