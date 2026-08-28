Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı; İlkadım ve Atakum'da aramalar yapıldı

Operasyonun detayları:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından belirlenen adreslerde 12 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
ele geçirilen maddeler ve materyaller:
Aramalarda 5 bin 528 adet sentetik ecza hap, 875,50 gram skunk, 70,70 gram metamfetamin, 34 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet fişek ele geçirildi.
soruşturma ve hukuki süreç:
Operasyon kapsamında yakalanan 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma, Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yürütülüyor.
SAMSUN’DA POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 12 KİŞİ YAKALANDI.
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