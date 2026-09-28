Erhürman: görüşmeler fotoğraf için değil, sonuç odaklı olmalı

Erhürman New York temasları sonrası sürecin şartlarını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında yürütülen temaslar ve New York dönüşünde Cumhurbaşkanlığı makamında basın toplantısı düzenledi. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres in Temmuz ayındaki ziyaretinde ortaya koyduğu Güven Artırıcı Önlemler ile metodoloji konusunda ilerleme beklendiğini hatırlattı ve toplantı formatlarının sonuç üretmesi gerektiğini belirtti.

Guterres in önerileri ve tarafların tutumu:

Guterres in sunduğu yedi maddelik Güven Artırıcı Önlemler paketinde geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetlere ortak müdahale mekanizması, düzensiz göçle mücadelede ortak mekanizma, sivil toplum danışma birimi, spor ile karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı gibi başlıklar yer aldı. Erhürman, bunların yedisinin altı tanesini aynen kabul ettiklerini, geçiş noktalarını da reddetmediklerini ve üzerinde tartışmaya açık olduklarını söyledi.

Genel Sekreter in, gerekli şartlar oluştuğunda sonuç odaklı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istediği ifade edildi. Erhürman, bu toplantıların ve üçlü görüşmelerin sadece görüntü vermek amacıyla düzenlenmemesi gerektiğini vurguladı.

Üçlü görüşme tartışması ve Hristodulidis iddiası:

Erhürman, New York ta planlanmış bir üçlü liderler görüşmesi bulunmadığını, üçlü görüşme önerisinin Guterres ten değil Rum lider Nikos Hristodulidis ten geldiğini aktardı. Hristodulidis in son liderler görüşmesinde masaya 19 yeni öneri koyduğunu belirten Erhürman, Genel Sekreter in kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar aracılığıyla iletilen öneriye verdiği cevabı da anlattı.

Erhürman, birkaç maddede uzlaşma ihtimali varsa ve Genel Sekreter in de zamanı müsaitse böyle bir görüşmeye katılabileceğini bildirdiğini, dönüşümlü başkanlık konusunda ilerleme zemini görülmesi halinde toplantıya katılabileceğini ilettiğini söyledi. Rum basınında Genel Sekreter in çağrısını reddettiği yönündeki haberleri reddederek, davetlerin Hristodulidis e ait olduğunu ve kendisinin talepleri geri çevirmediğini aktardı.

Erhürman ın tepkisi net oldu: Lefkoşa da maraton görüşmelerin yapılabileceğini, ancak dertlerinin fotoğraf ve pozitif mesaj değil somut sonuç almak olduğunu vurguladı. Erhürman, iş olsun diye 5+1 yapmam, iş olsun diye üçlü toplantı yapmam, iş olsun diye müzakereye başlamam ifadeleriyle yalnızca gösteri amaçlı sürece dahil olmayacağını bildirdi.

Süreçteki kayıtlar ve uluslararası gündem:

Göreve geldiği 11 aylık dönemde Hristodulidis ile 11 kez görüştüğünü söyleyen Erhürman, görüşme taleplerini geri çevirmediğini ve daha sık bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti. KKTC tarafının güveni aşındırıcı eylem ve işlemler olarak değerlendirdiği 13 gelişmeyi kayıt altına aldıklarını ve bunları BM, Avrupa Birliği ile diğer uluslararası muhataplara taşıdıklarını söyledi.

Erhürman son olarak, Kıbrıs Türk tarafının Guterres in yaklaşımıyla uyum içinde olduğunu; sonuç alıcı bir 5+1 toplantısı, Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji konusunda Genel Sekreter ile tam bir örtüşme bulunduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, düzenlediği basın toplantısında üçlü ve 5+1 formatındaki toplantıların sonuç üretmesi gerektiğini belirterek, "İş olsun diye 5+1 yapmam. İş olsun diye üçlü toplantı yapmam. İş olsun diye müzakereye başlamam. Ben çözüm istiyorum" dedi.