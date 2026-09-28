Üniversitelilere ücretsiz çamaşır desteği Turhal'da sürüyor

Turhal'da öğrenci yaşamını kolaylaştıran hizmet

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından açılan Sati Hanım Çamaşır Yıkama ve Kurutma Atölyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Turhal Belediye binasının arkasında bulunan atölyede bugüne kadar 3 bin 640 kez ücretsiz yıkama ve kurutma işlemi gerçekleştirildi.

Hizmetin işleyişi:

Atölye, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunuyor. Öğrenci belgesiyle kayıt yaptıran üniversitelilerin kıyafetleri, karışmaması için ayrı makinelerde yıkanıp kurutuluyor. Ütülenen kıyafetler, önceden belirlenen günlerde öğrencilerin teslim alması için hazır hale getiriliyor.

Belediyenin hedefi ve açıklama:

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, projenin amacını günlük yaşamı kolaylaştırmak olarak özetledi. Başkan Ural, "Gençlerimizin tek düşüncesi eğitimleri ve dersleri olmalı. Hayata geçirdiğimiz bu projeyle öğrencilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da Turhal Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle hizmete verdikleri önemi vurguladı.

Belediyenin sunduğu bu uygulama, ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor ve yerel yönetimin sosyal hizmet alanındaki pratik çözümlerine örnek teşkil ediyor.

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE BELEDİYENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AÇTIĞI SATİ HANIM ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA ATÖLYESİ’NDE BUGÜNE KADAR 3 BİN 640 KEZ HİZMET VERİLDİ.