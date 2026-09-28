Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7197 -0,04%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,76 -3,90%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 100,00 +2,63%
--°

Üniversitelilere ücretsiz çamaşır desteği Turhal'da sürüyor

Turhal Belediyesi'nin Sati Hanım Çamaşır Yıkama ve Kurutma Atölyesi üniversitelilere 3 bin 640 kez ücretsiz hizmet verdi; atölye hafta içi 08.00-17.00 açık.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Üniversitelilere ücretsiz çamaşır desteği Turhal'da sürüyor

Turhal'da öğrenci yaşamını kolaylaştıran hizmet

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından açılan Sati Hanım Çamaşır Yıkama ve Kurutma Atölyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Turhal Belediye binasının arkasında bulunan atölyede bugüne kadar 3 bin 640 kez ücretsiz yıkama ve kurutma işlemi gerçekleştirildi.

Hizmetin işleyişi:

Atölye, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunuyor. Öğrenci belgesiyle kayıt yaptıran üniversitelilerin kıyafetleri, karışmaması için ayrı makinelerde yıkanıp kurutuluyor. Ütülenen kıyafetler, önceden belirlenen günlerde öğrencilerin teslim alması için hazır hale getiriliyor.

Belediyenin hedefi ve açıklama:

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, projenin amacını günlük yaşamı kolaylaştırmak olarak özetledi. Başkan Ural, "Gençlerimizin tek düşüncesi eğitimleri ve dersleri olmalı. Hayata geçirdiğimiz bu projeyle öğrencilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da Turhal Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle hizmete verdikleri önemi vurguladı.

Belediyenin sunduğu bu uygulama, ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor ve yerel yönetimin sosyal hizmet alanındaki pratik çözümlerine örnek teşkil ediyor.

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE BELEDİYENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AÇTIĞI SATİ HANIM ÇAMAŞIR YIKAMA...

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE BELEDİYENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AÇTIĞI SATİ HANIM ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA ATÖLYESİ’NDE BUGÜNE KADAR 3 BİN 640 KEZ HİZMET VERİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beştepe'de kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı
images

Beştepe'de kabine: Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında görüşmeler başladı
images

Erdoğan Wüst'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı
images

Erhürman: görüşmeler fotoğraf için değil, sonuç odaklı olmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda okul etkinlikleriyle 23 bin 4 süt dağıtımı yapıldı

Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi