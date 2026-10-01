İş Sanat 27. sezonunda Viktoria Mullova, BİFO ve dünya yıldızlarını ağırlıyor

Sezonun açılışı ve genel kurgu:

İş Sanat 27. sezon programı, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Yeni sezon 5 Kasım akşamı, keman sanatçısı Viktoria Mullova ve Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) konseriyle başlıyor. Program, dünya çapında tanınmış solistler ve orkestralardan, flamenco ve caz ustalarına; sahneye özel yerli projelerden genç yetenekleri destekleyen Parlayan Yıldızlar konserlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

İş Sanat Genel Müdürü Defne Turaç, yeni sezonu tanımlarken konserlerin bireysel güçlerini korurken birbirini tamamlayan bir bütün oluşturduğunu vurguladı. Turaç, programın dünyaca ünlü orkestralardan caz ve dünya müziği isimlerine, sahneye özel yerli projelere ve çocuk yapımlarına kadar uzandığını belirtti.

Öne çıkan uluslararası programlar:

Açılış konserinde Mullova, BİFO ve orkestranın onursal şefi Gürer Aykal ile sahnede olacak. Konser programı, Hasan Ferit Alnar’ın 'Prelüd ve İki Dans' eseriyle başlayacak, ardından Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu ve konserin ikinci yarısında Çaykovski’nin 5. Senfonisi yer alacak. Mullova, Beethoven’ın keman sonatlarını topladığı yeni albümü kapsamında Avrupa, Çin ve Japonya turnesindeyken İş Sanat’ta dinleyiciyle buluşuyor.

Sezon boyunca sahnede yer alacak uluslararası isimler arasında Lisette Oropesa (yeni yıl konseri, 5 Ocak), keman virtüözü Maxim Vengerov ile Oxford Filarmoni (17 Şubat), caz vokali Youn Sun Nah (2 Nisan) ve Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo ile flamenko ustası Tomatito (21 Nisan) bulunuyor. Ayrıca Schönbrunn Sarayı Orkestrası 13 Mayıs'ta Viyana geleneğini sahneye taşıyacak.

Flamenko dünyasından Paco Pea ve kendi dans topluluğunun sahnelediği 'Solera' gösterisi 9 Aralık’ta izlenecek; eleştirmenler gösteriyi 'mükemmel bir harman' olarak tanımladı.

Yerli projeler, çocuk tiyatrosu ve genç yetenekler:

Sezonun yerli odaklı projeleri arasında usta ozan Musa Eroğlu ile 'Karacaoğlan İzinden' (19 Kasım) ve Türkçe müziğin öncü topluluklarından Yeni Türkü'nün 'Olmasa Mektubun' konseri (14 Nisan) yer alıyor. Musa Eroğlu konserinde Yediveren Orkestrası ve Ayfer Vardar, Feryal Öney, Erdem Şimşek gibi konuk sanatçılar eşlik edecek.

İş Sanat’ın çocuk programı da yeni sezonda sürüyor. Yekta Kopan’ın yazdığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli oyun 'Hişt Hişt!'in ilk temsilleri 21-22 Kasım tarihlerinde yapılacak. Oyun, Sait Faik öyküsünden esinlenen bir kamp gezisi etrafında doğanın seslerini keşfeden çocuk kahramanları anlatıyor.

2002’den bu yana genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandıran Parlayan Yıldızlar serisi yeni sezonda da Kasım ayından itibaren ücretsiz olarak İş Kuleleri Salonu’nda izlenebilecek; bugüne kadar 170’ten fazla genç müzisyene fırsat sağlandı.

Edebiyat ve müzik buluşmaları:

Sezon, şiir ve hikâye dinletilerini de sürdürüyor. İlk etkinlik olarak 9 Kasım tarihine planlanan Attila İlhan Şiir Dinletisi, metinlerini Atilla Birkiye’nin hazırladığı; müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın, sahne uygulamasını Mehmet Birkiye’nin üstlendiği bir program şeklinde izleyiciyle buluşacak. Bu dinletiler sezon boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

Genel program, uluslararası solist ve toplulukların yanı sıra yerli sahne üretimlerini, genç yeteneklere verilen desteği ve çocuk ile edebiyat buluşmalarını aynı çatı altında toplayarak izleyiciye çok sesli bir sezon vaat ediyor. Sezon takvimi ve bilet bilgileri için İş Sanat’ın resmi duyuruları takip edilebilir.

YENİ SEZON PROGRAMI, 5 KASIM'DA, KEMAN SANATÇISI VİKTORİA MULLOVA'NIN ŞEF GÜRER AYKAL YÖNETİMİNDEKİ BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI İLE VERECEĞİ KONSERLE BAŞLIYOR.