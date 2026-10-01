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Denizli'de çeşmeden su almak için indi, park halindeki araç altında kaldı

Denizli'de çeşmeden su almak için inen O.K., park halindeki otomobilinin hareket etmesiyle uçurumdan yuvarlanıp aracın altında kalarak ağır yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de çeşmeden su almak için indi, park halindeki araç altında kaldı

Denizli'de çeşmeden su almak için indi, park halindeki araç altında kaldı

Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yol kenarındaki çeşmeden bidona su doldurmak üzere duran sürücü O.K., aracından inince aracının kendiliğinden hareket ettiğini fark etti. Park halindeki otomobilin plakasının 20 AGP 382 olduğu belirtildi.

Kaza anı ve araçla sürüklenme:

Olayda O.K., otomobili durdurmak amacıyla aracın önüne geçerek aracı itmeye çalıştı. Başarılı olamayınca hareket halindeki araç tarafından kısa mesafe sürüklenen O.K. ve otomobil, yol kenarındaki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kontrolsüz düşüşün ardından araç, O.K.'nin üzerinden geçerek onu zemine sıkıştırdı ve mağdur araç ile zemin arasında sıkışmış halde kaldı.

Müdahale, yaralanma durumu ve soruşturma:

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi araç altından çıkarma çalışması yürüttü; ekipler tarafından çıkarılan O.K.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralandığı bildirilen O.K., ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN BABADAĞ İLÇESİNDE YOL KENARINDAKİ ÇEŞMEDEN SU ALMAK İÇİN ARACINDAN İNEN O.K., PARK...

DENİZLİ’NİN BABADAĞ İLÇESİNDE YOL KENARINDAKİ ÇEŞMEDEN SU ALMAK İÇİN ARACINDAN İNEN O.K., PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİNİN KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİĞİNİ GÖRÜNCE DURDURMAYA ÇALIŞTI. OTOMOBİLİN ÖNÜNDE SÜRÜKLENEN O.K., ARAÇLA BİRLİKTE UÇURUMDAN YUVARLANARAK ARACIN ALTINDA SIKIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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