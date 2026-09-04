Erzincan'da dar cadde manevrası aydınlatma direğine hasar verdi

Olayın ayrıntıları:

Erzincan'da Nermi Tombul Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen bir tırın dorsesi, yolun dar olması nedeniyle manevra yaparken aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkte hasar oluştu ve tır bir süre cadde üzerinde yolun büyük bölümünü kapattı.

Kaza, bölgedeki araç trafiğinde aksamalara yol açtı; sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kısa süreliğine alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Ekip müdahalesi ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik amacıyla cadde üzerindeki trafiği geçici olarak durdurdu. Ekipler, tırın bulunduğu noktadan çıkarılabilmesi için aracı ters yönden yönlendirerek tahliye çalışması yaptı.

Tırın kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden açıldı; yetkililer, direkteki hasarın değerlendirilmesi ve gerekli onarım işlemlerinin başlatılacağını belirtti.

ERZİNCAN’DA TIRIN DORSESİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI