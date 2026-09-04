Tekman'da çıkan yangın 700-800 ot balyasını kullanılamaz hale getirdi

Tekman'da ot balyası yangını

Erzurum'un Tekman ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Mescitli Mahallesi'nde çıkan yangında, çok sayıda ot balyası tamamen kül oldu.

Olayın seyri ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, Ahmet Bozkurt'a ait yaklaşık 700 ila 800 ot balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye Ekipleri ile Tekman Belediyesi Yangın Söndürme Ekibi ortak çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik inceleme ve delil değerlendirmesinin ardından netleşeceğini bildirdi.

Tekman’da yüzlerce ot balyası yangında kül oldu