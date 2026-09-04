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Dar boşluktan gelen miyav Erdek'te itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erdek'te iki bina arasına sıkışan yavru kedi, vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dar boşluktan gelen miyav Erdek'te itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye minik kediye ulaşmak için seferber oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, iki binanın duvarı arasındaki dar boşluktan gelen kedi sesi mahalleyi alarma geçirdi. Olay, Erdek’e bağlı Turan Mahallesi Turan Sokak üzerinde gerçekleşti; çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale süreci:

İhbar üzerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dar alana ulaşmak için kontrollü ve titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, sıkışan yavru kediyi zarar görmeden çıkarmak için uygun alet ve teknikleri kullandı.

Kedi kurtarıldıktan sonra:

Yapılan müdahaleyle yara almadan kurtarılan yavru kedi, ekiplerin gözetiminde güvenli hale getirildi. Ardından doğal yaşam alanına bırakılarak tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu. Olay, vatandaşların zamanında bildirimi ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi.

ERDEK&#039;TE İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

ERDEK'TE İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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