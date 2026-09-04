Gülşehir'de rampada kontrolden çıkan traktör can aldı: 75 yaşındaki Makbule Koçak yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada, Aşır Koçak yönetimindeki traktör rampadan inerken kontrolden çıkarak takla attı ve devrildi. Kazada sürücü Aşır Koçak ile araçta bulunan Makbule Koçak ve M. Serim yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 75 yaşındaki Makbule Koçak, hastanede iki günlük tedavi sürecinin ardından doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

güvenlik kamerası kaydı ve soruşturma:

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, traktörün rampa inişi sırasında hız veya kontrol kaybını andıran bir durumda devrilmesini gösteriyor. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturmayı başlattı.

sağlık müdahalesi ve yaralıların durumu:

Kazada yaralanan diğer iki kişinin de hastanede tedavi gördüğü, sürücü Aşır Koçak ve M. Serim'in sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklamanın jandarma ve sağlık yetkililerince yapılacağı bildirildi. Olayda hayatını kaybeden 75 yaşındaki Makbule Koçak'ın yakınlarına başsağlığı dileği iletilirken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

NEVŞEHİR’DE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA AĞIR YARALANAN 75 YAŞINDAKİ MAKBULE KOÇAK'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAKTÖR KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI.