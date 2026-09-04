Sultanbeyli'de cep telefonu kaydı çatışma anını ve yaralanmayı gösterdi

Sultanbeyli'de operasyonun görgü kayıtları

Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin Sultanbeyli'deki adresine müdahale edildi. Operasyon sırasında şüphelinin polise ateş açmasıyla çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi ve civarda bulunan bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Görüntülerde neler var:

Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde polis müdahalesi, yaşanan yoğun hareketlilik ve çatışmanın kısa ama kritik anları yer alıyor. Kaydı yapan kişinin görüntüleri, olayın dinamiklerini ve çatışma anındaki tepkileri belgeliyor.

soruşturmanın seyri:

Yetkililer, olaya ilişkin tahkikatın çok yönlü sürdüğünü belirtti. Operasyonun planlanması ve yürütülmesi, şüphelinin bağlantıları ile saldırı hazırlığına ilişkin tespitler soruşturmanın odağında bulunuyor. Ayrıca elde edilen görgü kayıtlarının delil niteliğinde değerlendirildiği ve olayla ilgili teknik ve adli incelemelerin devam ettiği vurgulandı.

Vatandaşların güvenliğini sağlama, olaya ilişkin açık ve şeffaf bilgi akışını temin etme ile birlikte delillerin korunması hususları yetkililerin bildirimleri arasında yer aldı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları takip ediliyor.

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