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Sultanbeyli'de cep telefonu kaydı çatışma anını ve yaralanmayı gösterdi

Yeni cep telefonu görüntüleri, Sultanbeyli'de MİT ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak operasyonunda 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin etkisiz hale getirildiği çatışmayı ve bir vatandaşın yaralanmasını gösteriyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultanbeyli'de cep telefonu kaydı çatışma anını ve yaralanmayı gösterdi

Sultanbeyli'de operasyonun görgü kayıtları

Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin Sultanbeyli'deki adresine müdahale edildi. Operasyon sırasında şüphelinin polise ateş açmasıyla çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi ve civarda bulunan bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Görüntülerde neler var:

Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde polis müdahalesi, yaşanan yoğun hareketlilik ve çatışmanın kısa ama kritik anları yer alıyor. Kaydı yapan kişinin görüntüleri, olayın dinamiklerini ve çatışma anındaki tepkileri belgeliyor.

soruşturmanın seyri:

Yetkililer, olaya ilişkin tahkikatın çok yönlü sürdüğünü belirtti. Operasyonun planlanması ve yürütülmesi, şüphelinin bağlantıları ile saldırı hazırlığına ilişkin tespitler soruşturmanın odağında bulunuyor. Ayrıca elde edilen görgü kayıtlarının delil niteliğinde değerlendirildiği ve olayla ilgili teknik ve adli incelemelerin devam ettiği vurgulandı.

Vatandaşların güvenliğini sağlama, olaya ilişkin açık ve şeffaf bilgi akışını temin etme ile birlikte delillerin korunması hususları yetkililerin bildirimleri arasında yer aldı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları takip ediliyor.

Sultanbeyli&#039;de DEAŞ şüphelisiyle polisin çatışmasında 1 vatandaş yaralanmıştı, o anların yeni...

Sultanbeyli'de DEAŞ şüphelisiyle polisin çatışmasında 1 vatandaş yaralanmıştı, o anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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