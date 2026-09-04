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Dalaman'da belediyeye ait asfalt yama makinesi trafikte alev aldı

Dalaman Elcik'te seyir halindeki belediyeye ait asfalt yama makinesi ön kısmından tutuştu; alevler lastikleri sarınca araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dalaman'da belediyeye ait asfalt yama makinesi trafikte alev aldı

olayın gelişimi:

Muğla’nın Dalaman ilçesi Elcik mahallesinde, seyir halinde olan belediyeye ait asfalt yama makinesi aniden alev aldı. Yangın ilk olarak aracın ön bölümünde başladı ve kısa sürede aracın tamamını sardı. Görgü tanıkları, alevlerin özellikle lastiklerde yoğunlaşarak gökyüzünü siyah dumana bürüdüğünü bildirdi.

Söz konusu aracın plakasının 48 AYS 720 olduğu belirtildi. Olayın bildirimi üzerine yetkililere haber verildi ve bölgeye hızla ekipler yönlendirildi.

müdahale ve hasar:

112 Acil Çağrı Merkezi bildirimi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve alevlerin ormanlık alana sıçraması kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda araç tamamen hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

DALAMAN BELEDİYESİNE AİT ARAÇ ALEV ALEV YANDI

DALAMAN BELEDİYESİNE AİT ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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