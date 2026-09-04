Dalaman'da belediyeye ait asfalt yama makinesi trafikte alev aldı

olayın gelişimi:

Muğla’nın Dalaman ilçesi Elcik mahallesinde, seyir halinde olan belediyeye ait asfalt yama makinesi aniden alev aldı. Yangın ilk olarak aracın ön bölümünde başladı ve kısa sürede aracın tamamını sardı. Görgü tanıkları, alevlerin özellikle lastiklerde yoğunlaşarak gökyüzünü siyah dumana bürüdüğünü bildirdi.

Söz konusu aracın plakasının 48 AYS 720 olduğu belirtildi. Olayın bildirimi üzerine yetkililere haber verildi ve bölgeye hızla ekipler yönlendirildi.

müdahale ve hasar:

112 Acil Çağrı Merkezi bildirimi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve alevlerin ormanlık alana sıçraması kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda araç tamamen hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

DALAMAN BELEDİYESİNE AİT ARAÇ ALEV ALEV YANDI