Erzincan'da direğe çarpan otomobilde iki kişi sıkıştı ve yaralandı

Erzincan'da trafik kazası

Erzincan'ın Mimar Sinan Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde, 06 plakalı otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta iki kişi sıkıştı. Olayda sürücü E.S. ile araçta bulunan Y.D. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Alınan bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada araç çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğine saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu:

İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

ERZİNCAN'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI