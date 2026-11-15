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Mamak'ta iki grup çatışmasında 11 kişi yaralandı, biri ağır

Ankara Mamak Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı; yaralılardan biri ağır.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 00:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mamak'ta iki grup çatışmasında 11 kişi yaralandı, biri ağır

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çatışma sırasında çevrede silah sesleri duyuldu ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar ve müdahale:

Ambulans ekiplerinin yaptığı ilk incelemede İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K'nin çıkan kavgada yaralandığı tespit edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı ve sağlık kuruluşlarına götürülenlerden 1'inin durumu ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, çatışmanın çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. Emniyet birimleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alırken, delil toplama ve değerlendirme işlemlerine devam ediyor.

Mamak&#039;ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1’i ağır, 11 yaralı

Mamak'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1’i ağır, 11 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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