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Erzincan'da ekiplerin müdahale yeteneği sınanacak deprem tatbikatı

24 Eylül'de Erzincan'da AFAD koordinasyonunda gerçekleşecek tatbikatta 23 afet grubu, çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi görev yapacak.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da ekiplerin müdahale yeteneği sınanacak deprem tatbikatı

tatbikat detayları:

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 24 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı'nda çevre illerden gelen ekiplerle birlikte kapsamlı bir senaryo uygulanacak. Tatbikat, il ve ilçelerde eş zamanlı müdahale kabiliyetini test etmek üzere planlandı.

katılımcılar ve görev dağılımı:

Etkinliğe 23 afet grubu ile çok sayıda ambulans, afet müdahale ve itfaiye aracı, güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekipleri katılacak. Senaryo kapsamında lojistik, sağlık müdahalesi, arama-kurtarma ve güvenlik tedbirleri sahada denenecek; ekiplerin koordinasyonu ve bilgi akışı değerlendirilecek.

saha uygulamaları ve halkın bilgilendirilmesi:

Tatbikat sırasında senaryo gereği siren sesleri ile acil durum araçlarının geçişleri ve çeşitli müdahale faaliyetleri görülecek. Yetkililer, yaşanacak hareketliliğin gerçek bir afet olmadığını vurgulayarak vatandaşların panik yapmamasını istedi.

amaç ve beklentiler:

Tatbikatın temel hedefi olası afetlere hazırlık seviyesini ölçmek, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve mevcut eksiklikleri tespit etmektir. Elde edilecek değerlendirme raporları, müdahale kapasitesinin artırılması için yol haritası oluşturacak.

Vatandaşlardan tatbikat güzergâhlarında görevli personele uymaları, afet ve acil durum araçlarının geçişlerini engellememeleri ve güvenlik amacıyla belirlenen alanlara girmemeleri istendi. Yetkililer ayrıca, gözlem ve değerlendirme sürecinin şeffaf yürütüleceğini belirtti.

ERZİNCAN&#039;DA BÖLGE DÜZEYİ DEPREM TATBİKATI YAPILACAK

ERZİNCAN'DA BÖLGE DÜZEYİ DEPREM TATBİKATI YAPILACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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