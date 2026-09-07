Erzincan'da kışlık hazırlıklar pazar tezgâhlarında yoğunlaştı

Erzincan'da kış hazırlıkları pazar tezgâhlarına yansıdı

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Erzincan pazarlarında salçalık domates ve kapya biber öne çıktı. Hasat sezonunun başlaması, vatandaşları salça, konserve ve kurutmalık hazırlıkları için pazarlara yönlendiriyor.

fiyatlar ve piyasa beklentileri:

Pazarda satılan salçalık domatesin kilogramı 70 ila 100 lira arasında, kapya biberin kilogramı ise 75 lira olarak alıcı buluyor. Pazarcı esnafı, fiyatların geçen haftayla aynı seviyede olduğunu belirtirken, önümüzdeki günlerde belirgin bir düşüş beklemediklerini ifade etti.

üretici ve tüketici eğilimleri:

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Mücahit Ayan, vatandaşların salçalık ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ayan, "Şu an için memnunuz, satışlarımız iyi. İnsanlar salçasını yapıyor, kurusunu yapıyor, konservesini yapıyor. Vatandaş yoğun göründüğü gibi. Alışverişler güzel ve sıkıntı yok şu an için." diyerek sezondaki talebin güçlü olduğunu vurguladı.

Pazar gözlemleri, tüketicilerin kışlık stoklar için erken hareket ettiğini ve özellikle ev yapımı salça ile kurutmalık hazırlıklarına öncelik verdiğini ortaya koyuyor. Esnafın paylaştığı bilgiler fiyatlarda ani dalgalanma beklenmediğini işaret ediyor; bu da alıcılar için mevcut dönemin tercih edilebilir olduğu anlamına geliyor.

ERZİNCAN’DA SALÇALIK DOMATES VE BİBERLER TEZGAHLARDA