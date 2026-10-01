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Erzincan'da kurumlar arası koordinasyon vurgusu: 35. birim amirleri toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığındaki 35. Birim Amirleri Toplantısı'nda projelerin durumu ve kurumlar arası koordinasyonun önemi ele alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Erzincan'da kurumlar arası koordinasyon vurgusu: 35. birim amirleri toplantısı

Erzincan'da kurumlar arası koordinasyon vurgusu: 35. birim amirleri toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 35. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi:

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ile devam eden projelerin son durumu detaylı şekilde değerlendirildi. Birim amirleri yürütülen faaliyetlere ilişkin güncel bilgileri sunarak eksiklik ve hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aydoğdu'nun talimatları:

Vali Aydoğdu, projelerin hedeflenen süre içerisinde ve eksiksiz tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlemesi için birimler arasında eşgüdümün sürdürülmesini istedi.

Ayrıca vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının sahada takip edilerek çözüme kavuşturulması talimatı veren Aydoğdu, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde sürdürülmesi için yürütülen işlerin titizlikle izlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını vurguladı.

Toplantıda birim amirleri, sorumluluk alanlarındaki projelere ilişkin bilgi sunumu yaparak alınan kararların uygulanmasına yönelik adımlar hakkında Vali Aydoğdu'ya rapor verdi.

ERZİNCAN&#039;DA 35. BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

ERZİNCAN'DA 35. BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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