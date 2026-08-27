Erzincan'da su üstü müdahale tatbikatı: AFAD ve JAK güçlerini birlikte sınadı

Erzincan'da gerçekleştirilen tatbikatın özeti

Erzincan'da AFAD ile JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekipleri, Karasu Nehri ve Göyne Barajı'nda su üstü arama ve kurtarma eğitimi ve tatbikatı düzenledi. Yapılan çalışmaların amacı, su kazaları ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak ve sahadaki koordinasyonu pekiştirmek olarak açıklandı.

uygulamalı eğitim ve senaryolar:

Tatbikat süresince ekipler, su üstünde arama yöntemleri, kurtarma teknikleri ve sahada hızlı karar verme pratiği yaptı. Uygulamalar sırasında ekipmanların doğru kullanımı, arama desenleri ve kurtarma sırasında güvenlik prosedürleri öncelikli olarak tekrarlanarak uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimin sahada yürütülmesi, personelin teori ile pratiği birleştirmesine olanak sağladı.

koordinasyon ve saha hazırlığı:

Çalışmada ekipler arası iletişim, komuta-kontrol süreçleri ve lojistik destek unsurları değerlendirildi. Tatbikat yetkilileri, yapılan uygulamalarla ekiplerin birlikte müdahale etme kabiliyetinin geliştirildiğini ve su kaynaklarında meydana gelebilecek olaylara yönelik hazırlıkların sürdürüleceğini belirtti. Bu kapsamlı eğitimlerin, olası acil durumlarda müdahale hızını ve etkinliğini artırması hedefleniyor.

ERZİNCAN AFAD VE JAK EKİPLERİNDEN SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA TATBİKATI