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Nusaybin'de motosikletli saldırganların hedef aldığı iki iş yeri

Yenişehir ve 8 Mart mahallelerinde aynı gece motosikletli saldırganlar iki iş yerine ateş açtı; hasar var, can kaybı veya yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nusaybin'de motosikletli saldırganların hedef aldığı iki iş yeri

saldırının detayları:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aynı gece iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İlk olay, Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine ateş açtı.

İkinci saldırı ise 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde gerçekleşti. Burada da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Her iki olayda da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar kaydedildi.

polis müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıları gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmayı başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, olay yerlerinde inceleme yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili gelişmelerin netleşmesiyle kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE AYNI GECE 2 FARKLI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. OLAYLA...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE AYNI GECE 2 FARKLI İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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