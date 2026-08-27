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Karadeniz turunda yürüyüş yapan tatilci dere yatağına düşerek yaşamını yitirdi

Yol kenarında dengesini kaybeden 58 yaşındaki Bekir Bozokbeyi, İnebolu Yunus köyü mevkiinde dere yatağına düştü; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karadeniz turunda yürüyüş yapan tatilci dere yatağına düşerek yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Olay, dün akşam saatlerinde İnebolu ilçesi Yunus köyü mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle Karadeniz turunda olan Bekir Bozokbeyi (58), yol kenarında yürürken dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve hastane süreci:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bekir Bozokbeyi, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bozokbeyi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aile ve soruşturma:

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan Bozokbeyi ailesiyle birlikte Karadeniz turu için İnebolu'ya gelmişti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BEKİR BOZOKBEYİ

BEKİR BOZOKBEYİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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