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Eskişehir'de torununun babasının gelmesi dolandırıcının planını bozdu

Eskişehir Yaşamkent'te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirdiği kadın, torunun babasının gelmesiyle altın almadan kaçtı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de torununun babasının gelmesi dolandırıcının planını bozdu

Eskişehir'de torununun babasının gelmesi dolandırıcının planını bozdu

Eskişehir Tepebaşı Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan 81 yaşındaki H.İ., kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcıların telefonda kurduğu senaryo üzerine evdeki altınların inceleneceği söylenince, şüpheli bir kadın siteye bırakıldı ve yaşlı adam tarafından daireye kadar getirildi.

olayın güvenlik kameralarına yansıyan anı:

Sitenin kapı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, site girişinde bekleyen kadının yaşlı adama "Amca telefona baksana" dediği; H.İ.'nin telefondaki "savcı" ile konuşmaya devam ettiği görülüyor. Görüntülerde H.İ.'nin şüpheli kadını kendi elleriyle K-5 bloktaki evine kadar götürdüğü ve kapıdan içeri aldığı anlar yer alıyor.

Daireye giren kadın, inceleme bahanesiyle evdeki altınları almak için harekete geçti. Ancak o sırada evde bulunan torununun babasını görmek istemesi ve babanın eve geleceğinin anlaşılması üzerine şüpheli panikledi ve altınları almadan hızla kaçtı. Kaçış anları da yine güvenlik kameralarınca kaydedildi.

site yönetiminin tespiti ve polis bildirimi:

Site Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Işkın, sitenin 920 haneden oluştuğunu, girişlerin çipli, kumandalı ve telefonla açılabilen sistemle kontrol edildiğini ve çevrenin 24 saat kapalı devre kameralarla izlendiğini belirtti. Işkın, şüphelilerin site güvenliğini aşamayınca yaşlı vatandaşı cami çıkışındaki 4 numaralı kapıya yönlendirdiklerini, oradan alınan kadının yaklaşık 300 metre mesafedeki K-5 bloktaki daireye getirildiğini aktardı.

Işkın açıklamasında, daireye giren kadının altınların hırsızlık malı olup olmadığını karşılaştıracaklarını belirterek altınları istediğini; ev sahibinin eşinin torununa C-2 blokta, yaklaşık 150 metre mesafedeki babasına haber vermesini söylemesiyle şüphelinin panikleyip kaçtığını ifade etti. Olay sonrası mağdurun polise başvurduğu ve yapılan incelemede herhangi bir maddi kayıp tespit edilmediği bildirildi.

S.İ. adlı yakın, durumu öğrenip babasını alarak polis merkezine müracaatta bulundu. Güvenlik kameralarının ve site kontrol sistemlerinin olası zararları önlemede etkili olduğu vurgulanırken, yetkililer benzer olaylara karşı site sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Olay, telefonla yapılan "savcı/polis" türü dolandırıcılıkların tipik bir yöntemi olarak değerlendiriliyor: Şüpheliler önce telefonda kurgu oluşturuyor, ardından sahte görevliler gönderip güvenlik zafiyetini istismar ederek eve giriş sağlamaya çalışıyor. Bu örnekte, küçük bir çocuğun babasını sorması dolandırıcıların planını bozan kritik unsur oldu.

ESKİŞEHİR’DE KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA İNANAN 81 YAŞINDAKİ ADAMIN...

ESKİŞEHİR’DE KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA İNANAN 81 YAŞINDAKİ ADAMIN EVİNE KADAR GETİRDİĞİ ŞÜPHELİ KADIN, İKAMETTE BULUNAN 8 YAŞINDAKİ TORUNUNUN BABASINI GÖRMEK İSTEMESİ VE BABASININ EVE GELECEĞİNİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE ALTINLARI ALAMADAN APAR TOPAR KAÇTI. ŞÜPHELİ KADININ SİTEYE YAŞLI ADAM TARAFINDAN GETİRİLME VE KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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