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Hava gözetimiyle çökertilen uyuşturucu ağı: beş gözaltı

Dron destekli operasyonla İstanbul'un Anadolu yakasında Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'de 5 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hava gözetimiyle çökertilen uyuşturucu ağı: beş gözaltı

İstanbul Anadolu yakasında dron destekli operasyon düzenlendi

İstanbul'un Anadolu yakasında Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda dron destekli izleme sonucu biri kadın olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, havadan gerçekleştirilen takip ile zanlıları suçüstü ele geçirdi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları ve istihbari analizler doğrultusunda dün belirlenen adreslere yönelen ekipler, havadan adım adım takip edilen G.A.S.(23) isimli kadın şahıs ile birlikte M.A.(23), S.C.(38), C.K.U.(33) ve M.B.D.(68) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 kilo 595 gram marihuana, bin 420 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain, iki hassas terazi, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 50 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 100 lira nakit para bulundu.

Sorgulama, aranan şüpheli ve yargılama süreci:

Şüphelilerin GBT sorgulaması sırasında S.C.'nin gıyaben yargılandığı çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, G.A.S. adlı 23 yaşındaki kadın şüpheli dahil kalan dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyon sırasında zanlıların illegal faaliyetleri dron kamerasına saniye saniye yansıdı; polis tarafından elde edilen bu görüntüler, takip ve yakalama sürecinin kritik bir parçası oldu.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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