Erzincanlı badmintoncular dünya gençler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi

Erzincanlı çift dünya gençler sıralamasında 2. oldu:

Erzincanlı badmintoncular Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükseldi.

Avrupa şampiyonluğu ve puan artışı:

Çift, son dönemde katıldıkları uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle puanlarını artırdı. Özellikle Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kazandıkları şampiyonluk, sıralamadaki yükselişte belirleyici oldu.

Türk badmintonuna ve Erzincan'a katkısı:

Topladıkları puanlarla Türkiye badmintonu tarihinde bir ilki gerçekleştiren Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen'in başarılarının hem Erzincan'a hem de ülke çapında spora katkı sağladığı belirtildi.

ERZİNCANLI BADMİNTONCULAR GÖKAY GÖL VE NİSA NUR ÇİMEN, DÜNYA GENÇLER SIRALAMASI KARIŞIK ÇİFTLER KATEGORİSİNDE 2. SIRAYA YÜKSELDİ