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Erzincanlı badmintoncular dünya gençler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi

Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Avrupa Gençler Şampiyonası zaferi ve turnuvalardaki puanlarıyla Dünya Gençler Karışık Çiftler'de 2. sıraya çıktı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincanlı badmintoncular dünya gençler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi

Erzincanlı çift dünya gençler sıralamasında 2. oldu:

Erzincanlı badmintoncular Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükseldi.

Avrupa şampiyonluğu ve puan artışı:

Çift, son dönemde katıldıkları uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle puanlarını artırdı. Özellikle Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kazandıkları şampiyonluk, sıralamadaki yükselişte belirleyici oldu.

Türk badmintonuna ve Erzincan'a katkısı:

Topladıkları puanlarla Türkiye badmintonu tarihinde bir ilki gerçekleştiren Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen'in başarılarının hem Erzincan'a hem de ülke çapında spora katkı sağladığı belirtildi.

ERZİNCANLI BADMİNTONCULAR GÖKAY GÖL VE NİSA NUR ÇİMEN, DÜNYA GENÇLER SIRALAMASI KARIŞIK ÇİFTLER...

ERZİNCANLI BADMİNTONCULAR GÖKAY GÖL VE NİSA NUR ÇİMEN, DÜNYA GENÇLER SIRALAMASI KARIŞIK ÇİFTLER KATEGORİSİNDE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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