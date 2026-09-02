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Erzin'de otluk yangını traktörü kullanılamaz hale getirdi

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangında alevler traktöre sıçradı; ekipler müdahale ederek yangını söndürdü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzin'de otluk yangını traktörü kullanılamaz hale getirdi

Erzin'de otluk yangını traktörü kullanılamaz hale getirdi

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangında alevler çevreye yayılırken bir traktöre sıçradı. Olay, bölgeden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirerek alevlenme riskini giderdi.

traktör ve soruşturma:

Alevlerin etkisiyle söz konusu traktör kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ERZİN’İN YEŞİLTEPE MAHALLESİ’NDE OTLUK ALAN VE TRAKTÖRDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

ERZİN’İN YEŞİLTEPE MAHALLESİ’NDE OTLUK ALAN VE TRAKTÖRDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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