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Sinan Erdem'de rövanş: milliler çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyor

Milliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile kozlarını paylaşacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sinan Erdem'de rövanş: milliler çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyor

A Milliler çeyrek finalde Almanya ile kozlarını paylaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak. Turnuvadaki ilerleyişini sürdüren milliler, bu kritik randevuda rakibiyle yeniden koz paylaşacak.

maç bilgileri:

Karşılaşma yarın akşam saat 19.00'da başlayacak ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İki ekip, turnuva boyunca A Grubu'nda aynı tabloda yer aldı ve bu eşleşme bir kez daha hayata geçecek.

turnuva süreci ve önceki sonuçlar:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti. Gruplarda toplam 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci sıradan üst tura çıktı. Son 16 turunda ise Azerbaycan'ı 3-0 geçerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı çekişmeli geçen mücadelede 3-2 yenerek çeyrek final biletini aldı. Bu sonuçla iki ekip, grup aşamasındaki maçın ardından eleme turunda yeniden karşı karşıya gelecek.

Her iki takım için de bu karşılaşma, turnuvadaki hedefler açısından belirleyici bir sınav niteliğinde olacak. Sinan Erdem'de oynanacak mücadelede hakem, set temposu ve servis karşısındaki reaksiyonlar öne çıkan unsurlar olacaktır.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNALİNDE...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNALİNDE YARIN ALMANYA İLE KARŞILAŞACAK. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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