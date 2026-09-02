Hızlı müdahale hasarı sınırlandırdı: Elazığ’da konteyner tesisi yangını kontrol altına alındı

Elazığ'da konteyner üretim tesisinde yangın

Olay, Ataşehir Mahallesi 23040 Sokak'taki konteyner üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ilk müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden çalışanlar, yaptıkları ilk müdahalelerin ardından durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili ayrıntılar ve olası zarar tespiti, yürütülecek soruşturma sonrası netleşecek.

ELAZIĞ'DA KONTEYNER ÜRETİM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ