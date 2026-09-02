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Meşhed'te kutlamada panik: araç kalabalığa daldı, 4 kişi yaşamını yitirdi

Meşhed'te bir aracın kalabalığa dalması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı; yetkililer olayı trafik kazası saydı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Meşhed'te kutlamada panik: araç kalabalığa daldı, 4 kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

İran'ın Meşhed kentinde, hükümet ve silahlı kuvvetlere destek amacıyla düzenlenen etkinliklerden birinde yüksek hızla seyreden bir otomobil kalabalığın arasına daldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Razavi Horasan Eyaleti Trafik Şube Müdürü Muhsin Musa-Abadi kazanın öncesinde otomobilin önce başka bir araçla çarpıştığını, ardından sürücünün kontrolü kaybederek kalabalığın arasına girdiğini bildirdi. Musa-Abadi, gözaltına alınan sürücünün ilk kontrollerde "normal durumda olmadığının görüldüğünü" söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Yetkili açıklamaları ve soruşturma:

Yetkililer, olayın siyasi bir nedenle gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek yaşananları trafik kazası olarak nitelendirdi.

İran’ın Meşhed kentinde yüksek hızla seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek hükümet ve silahlı...

İran’ın Meşhed kentinde yüksek hızla seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek hükümet ve silahlı kuvvetler destekçilerinin bulunduğu kalabalığa dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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