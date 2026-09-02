Dolar 48,2943 +0,05%
Euro 55,9671 +0,05%
Bist 13.952,06 -1,95%
Altın Gram 6.785,75 -0,59%
EUR/USD 1,1583 -0,08%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Buca'da boya malzemelerinin tutuştuğu iş yerinde patlamalar paniğe yol açtı

İzmir Buca'da sabah saat 08.00'de boya malzemelerinin tutuştuğu yangında patlama sesleri ve yoğun duman panik yarattı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Buca'da boya malzemelerinin tutuştuğu iş yerinde patlamalar paniğe yol açtı

olay yeri ve müdahale:

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın, mahallede korku dolu anlara neden oldu. Saat 08.00 civarında başlayan yangında, iş yerinde bulunan boya malzemelerinin alev almasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Yangın sırasında yaşanan parlama ve şiddetli patlama sesleri çevrede paniğe yol açarken, yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasasından görüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi trafiğe ve yaya girişine kapattı.

hasar ve soruşturma:

Faciaya dönüşmeden sonlandırılan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ancak yangının çıktığı iş yerinde ve alevlerin sıçradığı bir bitişik binada maddi hasar meydana geldi. Yetkililer hasarın boyutunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı; inceleme sonuçları, yangının kaynağı ve olası ihmaller hakkında net bilgi verecek. Yetkililer, vatandaşları benzer risklere karşı uyararak, özellikle kimyasal ve yanıcı madde bulunan iş yerlerinde alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekti.

BUCA İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

BUCA İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı
images

Adıyaman'da 45 ekiple gece denetimi: aranan iki kişi yakalandı, cezalar uyguland...
images

Adıyaman'da cami, kurs ve cemevlerinde hijyen seferberliği
images

Nizip'te atık yağ tesisinde yangın: itfaiye yoğun dumanla müdahale ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi

Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Taklit karşısında kahkahalara boğulan başkan Yazıcıoğlu

İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı: üreticiler ve tarım ekipleri sahada

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı