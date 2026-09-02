Buca'da boya malzemelerinin tutuştuğu iş yerinde patlamalar paniğe yol açtı

olay yeri ve müdahale:

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın, mahallede korku dolu anlara neden oldu. Saat 08.00 civarında başlayan yangında, iş yerinde bulunan boya malzemelerinin alev almasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Yangın sırasında yaşanan parlama ve şiddetli patlama sesleri çevrede paniğe yol açarken, yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasasından görüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi trafiğe ve yaya girişine kapattı.

hasar ve soruşturma:

Faciaya dönüşmeden sonlandırılan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ancak yangının çıktığı iş yerinde ve alevlerin sıçradığı bir bitişik binada maddi hasar meydana geldi. Yetkililer hasarın boyutunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı; inceleme sonuçları, yangının kaynağı ve olası ihmaller hakkında net bilgi verecek. Yetkililer, vatandaşları benzer risklere karşı uyararak, özellikle kimyasal ve yanıcı madde bulunan iş yerlerinde alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekti.

BUCA İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI