Viranşehir'de trafoya izinsiz müdahale can güvenliğini tehlikeye attı

olaya genel bakış:

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Yaz Güneşi Trafo Merkezi yüzleri puşi ve giysilerle kapalı kişiler tarafından basıldı. Olayda tesiste görevli güvenlik görevlisi etkisiz hale getirildi ve şahıslar, tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan Sufra ve Beş Mağara fiderlerine izinsiz müdahalede bulundu. Müdahalenin, hem bölgedeki enerji arzını hem de vatandaşlar ile saha çalışanlarının can güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtımı hedefiyle yürüttüğü saha çalışmalarına rağmen şebekeye yönelik yasa dışı müdahalelerin sürdüğünü belirtti. Şirket yetkilileri, olayın sorumluları hakkında yasal süreç başlatıldığını ve görüntülerin yetkili mercilere teslim edildiğini açıkladı.

baskının kayıtları:

Olay anına ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzlerini kapatan kişilerin önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği ardından trafo merkezine girerek şebekeye müdahale ettiği görülüyor. Dicle Elektrik yetkilileri, müdahale sırasında hatta enerji bulunmamasının muhtemel bir faciayı engellediğini; ancak yüksek gerilimli tesislere yapılan benzer baskıların geçmiş yıllarda da sıkça yaşandığını hatırlattı.

Görüntüler ve diğer deliller, olayın soruşturulması amacıyla kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Şirket, bu tür yasa dışı müdahalelerin tespit edilmesi ve faillerin yargıya intikal ettirilmesi konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

abone borçları ve sonuçları:

Dicle Elektrik'in verdiği verilere göre, Sufra ve Beş Mağara fiderlerinden enerji alan toplam 398 abonenin 376'sının elektrik borcu bulunuyor; borcu olmayan abone sayısı ise 22. Sufra fiderindeki borçlu abone oranı %97 olarak kaydedildi. Müdahale edilen iki fiderdeki ortalama borçluluk oranı %94, tahsilat oranı ise %6 seviyesinde kaldı.

Şirket açıklamasında, şebekenin işletme düzenini bozan bu tür müdahalelerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen abonelerin mağduriyetine yol açtığı ifade edildi. Dicle Elektrik, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hukuki süreci sürdüreceklerini duyurdu.

Yetkililer, yüksek gerilimli tesislere izinsiz girişlerin hayati risk taşıdığını, hem can hem de sistem güvenliği açısından vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte olayın faillerine ilişkin ek açıklamaların yapılacağı aktarıldı.

YAZ GÜNEŞİ TRAFO MERKEZİ YÜZLERİ KAPALI KİŞİLER TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI