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Erzurum'da 30 Ağustos provası için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erzurum'da 27 Ağustos Perşembe günü 09.00-11.00 arası provası nedeniyle Havuzbaşı, Hastaneler Caddesi ve Paşalar Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:01

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da 30 Ağustos provası için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erzurum'da 30 Ağustos provası için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı provası dolayısıyla kentte ulaşım planlamasında geçici düzenlemeye gidilecek.

ne zaman ve süre:

Uygulama, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde gerçekleşecek. Belirtilen saat aralığı 09.00 ile 11.00 olarak açıklandı.

etkilenen güzergahlar:

Valiliğin duyurusuna göre kapatılacak güzergahlar şunlar: Büyükşehir Belediyesi-Havuzbaşı, Havuzbaşı-Hastaneler Caddesi ve Havuzbaşı-Paşalar Caddesi. Bu yollar belirtilen saatler arasında geçici olarak trafiğe kapalı olacak.

Yetkililer, provanın güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla alınan kararın uygulamaya konduğunu belirtti. Sürücüler ve vatandaşların planlarını bu düzenlemeyi göz önünde bulundurarak yapmaları; gerekli hallerde alternatif güzergah ve ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri öneriliyor.

ERZURUM’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI PROVALARI NEDENİYLE BAZI YOLLAR GEÇİCİ OLARAK...

ERZURUM’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI PROVALARI NEDENİYLE BAZI YOLLAR GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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