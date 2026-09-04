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Erzurum'da gıda güvenliği için sıkı denetimler: bir haftada 120 işletme incelendi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 28 Ağustos-04 Eylül 2026 arasında yem, gıda ve temas malzemesi üreten 120 işletmeyi denetledi; Alo 174 üzerinden gelen 20 başvuru hızlı incelendi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da gıda güvenliği için sıkı denetimler: bir haftada 120 işletme incelendi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimleri sürüyor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla saha denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, üretimden tüketime kadar olan süreçlerde risk odaklı kontroller gerçekleştiriyor.

denetimlerin kapsamı ve tarihleri:

Açıklamaya göre 28 Ağustos - 04 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 120 denetim yapıldı. Denetimlerde hijyen uygulamaları, üretim koşulları ve mevzuata uygunluk öncelikli olarak değerlendirildi.

alo 174 gıda hattına yapılan başvurulara anında müdahale:

Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetlerin takip edildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletilen başvurular da titizlikle ele alındı. Yetkililer, aynı dönemde gelen 20 başvurunın hızlıca incelendiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve tespit edilen uygunsuzluklara karşı mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağını vurguladı.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ DENETİM FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. EKİPLER TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YEM VE GIDA ÜRETİMİ YAPAN 120 İŞLETME DENETLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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