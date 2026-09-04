Aydın’da eğitim yılı hazırlıkları istişareyle şekillendi

2026-2027 hazırlıkları:

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesi planlanan çalışmaların kapsamı ve öncelikli projeler değerlendirildi.

katılımcılar ve gündem:

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları katıldı. Gündemde, uygulamaya geçirilecek projelerin önceliklendirilmesi, kaynak ve lojistik ihtiyaçların tespiti ile izleme-değerlendirme mekanizmalarının belirlenmesi yer aldı.

planlama ve uygulama adımları:

Toplantıda, eğitim alanındaki çalışmaların planlanması ve uygulanacak projelerin takvime bağlanması üzerinde duruldu. Katılımcılar, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlık adımlarının koordineli yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İstişare sürecinde, okulların açılışına kadar tamamlanması gereken hazırlıkların takip edilmesi ve sorumluluk dağılımı konularında mutabakata varıldı. Yapılan değerlendirmeler, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkların sistematik şekilde ilerletilmesine zemin hazırladı.

AYDIN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR VE UYGULANACAK PROJELER, DÜZENLENEN İSTİŞARE TOPLANTISINDA ELE ALINDI.