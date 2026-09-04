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Anadolu Hamidiye Tabyası’nda Simge ile coşku dolu gece

Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sahneye çıkan Simge Sağın, hitleri ve canlı performansıyla Çanakkale Kültür Yolu Festivali'ne coşku kattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Anadolu Hamidiye Tabyası’nda Simge ile coşku dolu gece

Anadolu Hamidiye Tabyası’nda Simge ile coşku dolu gece

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin altıncı akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, ünlü pop sanatçısı Simge Sağın'ı ağırladı. konser alanını dolduran Çanakkaleli müzikseverler, sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek geceye yüksek enerji getirdi.

sahne performansı:

Simge Sağın, sahne boyunca temposunu yüksek tutan bir repertuar sundu ve izleyicilerle kurduğu güçlü iletişimle dikkat çekti. hareketli parçalar ve yoğun seyirci katılımı, konser alanında coşkulu görüntüler oluşturdu. sanatçının sahnedeki enerjisi, festival atmosferini daha da canlandırdı.

festivalin devamı ve katılımcı deneyimi:

Çanakkale’yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirmeyi amaçlayan festival, ziyaretçilere konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan zengin bir program sunuyor. organizatörlerin aktardığına göre etkinlik takvimi 6 Eylül'e dek devam edecek ve Simge konserinde olduğu gibi farklı etkinliklerde de yoğun katılım bekleniyor.

Konser gecesinde, izleyicilerin şarkılara eşlik etmesi ve sahneyle kurulan etkileşim, festivalin yerel halk üzerinde yarattığı olumlu etkiyi gösterdi. Anadolu Hamidiye Tabyası gibi tarihi mekanlarda gerçekleşen bu tür etkinlikler, şehrin kültürel canlılığını pekiştiriyor ve ziyaretçilere unutulmaz akşamlar sunuyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, ALTINCI GÜNÜNÜN...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, ALTINCI GÜNÜNÜN KONSER AKŞAMINDA SAHNESİNDE SİMGE SAĞIN’I AĞIRLADI. ANADOLU HAMİDİYE TABYASI AÇIK HAVA SAHNESİ’NDE GERÇEKLEŞEN KONSERDE SANATÇI, SEVİLEN ŞARKILARI VE ENERJİK SAHNE PERFORMANSIYLA ÇANAKKALELİ MÜZİKSEVERLERE COŞKU DOLU BİR AKŞAM YAŞATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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