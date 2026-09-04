Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Okul öncesi yüzdeki damar yumaklarına erken müdahale sosyal uyumu koruyor

Prof. Dr. Hayati Akbaş, çocuklarda yüzdeki hemanjiom ve vasküler malformasyonların akran zorbalığı riskini artırdığını, erken tedavinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okul öncesi yüzdeki damar yumaklarına erken müdahale sosyal uyumu koruyor

Plastik cerrah uyarıyor: yüzteki doğumsal lezyonlar çocukların sosyal yaşamını etkileyebilir

Prof. Dr. Hayati Akbaş, çocuklarda yüz bölgesinde görülen hemanjiom ve vasküler malformasyonların yalnızca estetik sorun olmadığını, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Okulların açılmasına yaklaşılırken ailelerin bu tip durumlara karşı farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekti.

yüzdeki damar yumaklarının gündelik hayata etkileri:

Akbaş, yüzün dudak, yanak veya çene gibi görünür bölgelerinde oluşan damar yumaklarının arkadaş çevresinde dikkat çekebileceğini ve bunun sonucunda akran zorbalığı, ayrımcılık veya dışlanmaya neden olabileceğini söyledi. Bu tür davranışların çocukların özgüvenini zedeleyip günlük yaşamlarını ve psikolojilerini derinden etkileyebileceğini vurguladı.

Uzman, çocukların kendilerini farklı hissetmeye başlamasının, arkadaş ilişkilerinde sıkıntı yaşanmaya başlamasının ve bunun uzun vadede ruhsal sorunlara dönüşme riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

tedavi planlaması ve ailelerin sorumluluğu:

Akbaş, mümkünse çocuklar okula başlamadan önce bu lezyonların değerlendirilip tedavi edilmesinin faydalı olduğunu belirtti. Tedavi sürecinin her çocukta farklı ilerlediğini, bu nedenle ailelerin plastik cerrahi uzmanlarıyla koordinasyon içinde olarak kişiye özel bir yol haritası oluşturması gerektiğini anlattı.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanının açıklamasında, bu müdahalelerin sadece görünümü düzeltmek için yapılmadığı; aynı zamanda çocuğun sosyal ilişkilerini, özgüvenini ve psikolojik sağlığını korumaya yönelik olduğuna dikkat çekildi. Akbaş, ailelerin bu tür durumlarda zaman kaybetmeden uzmanlarla iletişime geçmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, yüzdeki hemanjiom ve vasküler malformasyonların erken tanı ve tedavisi, hem fiziksel görünümü hem de çocuğun sosyal uyumunu korumak adına önemli görülüyor.

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. HAYATİ AKBAŞ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. HAYATİ AKBAŞ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi
images

Tuz Pazarı Camii'nde sıvaların dökülmesi 1479'den kalma bezemeleri açığa çıkardı
images

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi
images

Başkan Özlü Başiskele’nin üretken kadınlarıyla projeleri ve emekleri konuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de

Nazilli'de eylül boyunca 25 noktada yol konforu hedefleniyor

Ergani'de yaralanan taraftar: diyarbakırda hoşgörü ve kardeşlik gördüğünü söyledi

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı