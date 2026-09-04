Okul öncesi yüzdeki damar yumaklarına erken müdahale sosyal uyumu koruyor

Plastik cerrah uyarıyor: yüzteki doğumsal lezyonlar çocukların sosyal yaşamını etkileyebilir

Prof. Dr. Hayati Akbaş, çocuklarda yüz bölgesinde görülen hemanjiom ve vasküler malformasyonların yalnızca estetik sorun olmadığını, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Okulların açılmasına yaklaşılırken ailelerin bu tip durumlara karşı farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekti.

yüzdeki damar yumaklarının gündelik hayata etkileri:

Akbaş, yüzün dudak, yanak veya çene gibi görünür bölgelerinde oluşan damar yumaklarının arkadaş çevresinde dikkat çekebileceğini ve bunun sonucunda akran zorbalığı, ayrımcılık veya dışlanmaya neden olabileceğini söyledi. Bu tür davranışların çocukların özgüvenini zedeleyip günlük yaşamlarını ve psikolojilerini derinden etkileyebileceğini vurguladı.

Uzman, çocukların kendilerini farklı hissetmeye başlamasının, arkadaş ilişkilerinde sıkıntı yaşanmaya başlamasının ve bunun uzun vadede ruhsal sorunlara dönüşme riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

tedavi planlaması ve ailelerin sorumluluğu:

Akbaş, mümkünse çocuklar okula başlamadan önce bu lezyonların değerlendirilip tedavi edilmesinin faydalı olduğunu belirtti. Tedavi sürecinin her çocukta farklı ilerlediğini, bu nedenle ailelerin plastik cerrahi uzmanlarıyla koordinasyon içinde olarak kişiye özel bir yol haritası oluşturması gerektiğini anlattı.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanının açıklamasında, bu müdahalelerin sadece görünümü düzeltmek için yapılmadığı; aynı zamanda çocuğun sosyal ilişkilerini, özgüvenini ve psikolojik sağlığını korumaya yönelik olduğuna dikkat çekildi. Akbaş, ailelerin bu tür durumlarda zaman kaybetmeden uzmanlarla iletişime geçmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, yüzdeki hemanjiom ve vasküler malformasyonların erken tanı ve tedavisi, hem fiziksel görünümü hem de çocuğun sosyal uyumunu korumak adına önemli görülüyor.

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. HAYATİ AKBAŞ