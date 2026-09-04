Bayburt devlet hastanesinde acil başvurular ve ameliyatlar ağustosta arttı

Bayburt Devlet Hastanesi ağustos verileri

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) kayıtlarına göre ağustos ayında toplam 53 bin 225 hasta ayaktan muayene edildi. Temmuz ayında bildirilen 54 bin 76 muayeneye kıyasla ayaktan hasta sayısında 851 azalma oldu.

Hastane verileri ayrıca MHRS üzerinden randevulu 14 bin 150 ve MHRS dışı ayaktan 19 bin 845 hastanın muayene edildiğini gösteriyor; acil servis başvuruları da bu toplamın önemli bir bölümünü oluşturdu.

acil servis ve ameliyatlardaki değişim

Acil servise başvurular temmuz ayına göre yükseldi: temmuzda 16 bin 695 olan acil başvuru sayısı ağustosta 19 bin 230'a çıkarak 2 bin 535 artış gösterdi. Ameliyat sayısında da artış kaydedildi; temmuzdaki 309 ameliyattan ağustosta 388'e ulaşarak 79 artış gerçekleşti.

polikliniklere göre hasta dağılımı

1-31 Ağustos tarihleri arasında polikliniklere başvuran hasta sayıları şu şekilde kayıt altına alındı: Uzman aile hekimliği 411, Anestezi polikliniği 337, Beyin cerrahisi bin 664, Cildiye 893, Çocuk cerrahisi 436, Çocuk hastalıkları 2 bin 884, Çocuk ve ergen ruh sağlığı 205, Enfeksiyon hastalıkları 714, Fizik tedavi 2 bin 118, Genel cerrahi bin 960, Göğüs hastalıkları 723, Göz hastalıkları 2 bin 740, İç hastalıkları 3 bin 251, Kadın hastalıkları 2 bin 726, Kalp damar cerrahisi 521, Kardiyoloji bin 802, Kulak burun boğaz 2 bin 305, Nöroloji 2 bin 13, Ortopedi 3 bin 102, Plastik cerrahi 211, Ruh sağlığı ve hastalıkları bin 462, Sigara bırakma 9, Üroloji bin 517, Acil servis 19 bin 230.

diğer işlemler ve hizmetler

Hastanede ağustos ayında toplam 388 ameliyat ile birlikte 80 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 102 endoskopi, 50 kolonoskopi ve 67 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı 32 olarak kayıtlara geçti.

BDH’DE AĞUSTOS AYINDA 53 BİN 225 HASTA MUAYENE EDİLDİ